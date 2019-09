Ongelukkige Van Aert weer op de fiets

Voor het eerst sinds de Belg die zware vleeswond opliep, deed hij een - weliswaar bescheiden - rondje op de fiets.

Van Aert deelde zijn rit zelf via Strava. Daarop is te zien dat de ritwinnaar in de Tour iets meer dan 7 kilometer aflegde en daar 16 minuten over deed. Een bescheiden afstand, maar wel een belangrijke stap in zijn revalidatie. Van Aert fietste met een gemiddelde snelheid van 27,8 kilometer per uur, maar trok toch ook even door tot 57,5 km/u.

Ⓒ Screenshot Strava Van Aert

Van Aert maakte deze zomer indruk door in de Dauphiné twee ritten te winnen en in de Tour een sprint tegen Sagan en co naar zijn hand te zetten. In de tijdrit gold als hij favoriet, maar knalde hij op een dranghek en liep daarbij een diepe vleeswond op. De drievoudige wereldkampioen veldrijden hoopt deze winter nog te kunnen crossen, maar het is twijfelachtig of dat nog gaat lukken.

