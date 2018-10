Enkelblessure kost Linssen bekerduel

Linssen, die al een tijdje kampt met enkelproblemen, kreeg afgelopen zaterdag in het competitieduel met ADO Den Haag een trap tegen enkelgewricht. Het is nog maar de vraag of de vleugelspits er zondag tegen Feyenoord wel bij kan zijn. Daarover wordt later deze week een beslissing genomen.

Vitesse-trainer Leonid Slutsky verandert zijn efltal op een aantal plaatsen in vergelijking met de wedstrijd tegen ADO (1-1). Doelman Remko Pasveer, Oussama Darfalou en Khalid Karami zullen in actie komen.