KNVB Beker: Vanavond vijf Eredivisie-ploegen in actie

NAC Breda gaat op bezoek bij RKC Waalwijk. De geplaagde ploeg van trainer Mitchell van der Gaag bungelt op de voorlaatste plaats in de Eredivisie. Dit seizoen kreeg de ploeg al 17 tegendoelpunten. Afgelopen zaterdag werd er kansloos 3-0 verloren van VVV.

Met RKC treffen Van der Gaag en consorten een ploeg die net zo min in topvorm verkeerd. De Brabanders staan 12e in de Eerste Divisie. De eerste twee wedstrijden werden gewonnen, in de vier duels daarna pakte de ploeg slechts één punt.

Mitchell van der Gaag Ⓒ ANP Pro Shots

Heracles Almelo reist af naar Den Bosch. De Duitse trainer Frank Wormuth zal vol vertrouwen in de bus stappen. Heracles staat op een gedeelde 2e plaats in de Eredivisie na overtuigende wedstrijden tegen Ajax, AZ en Heerenveen. FC Den Bosch overtuigt met een 13e plek in de Eerste Divisie stukken minder. Afgelopen vrijdag werd er 4-1 verloren bij Almere City, een week eerder was Sparta met 2-0 te sterk.

Adrie Koster Ⓒ ANP Pro Shots

Adrie Koster gaat met Willem II naar FC Volendam. „Volendam speelt zeer compact en wil voetballend de oplossing zoeken”, analyseert Koster op de clubsite. Toch vertelt de ranglijst een minder rooskleurig verhaal. De oranjehemden staan 18e in de Eerste Divisie met 2 punten uit 6 wedstrijden. De Volendammers maakten slechts 2 goals.

Helmond Sport - Fortuna Sittard was een gebruikelijk affiche in de Eerste Divisie, tot Fortuna promoveerde. Het Eredivisieseizoen is voor de Limburgers niet florissant begonnen. Er werd slechts één keer gewonnen. De thuisploeg heeft de achilleshiel ook nog niet gevonden. Helmond won nog geen wedstrijd.

Ryan Koolwijk stapt geblesseerd van het veld tegen SC Heerenveen. Excelsior verspeelde een 3-1 voorsprong tegen de Friezen. Ⓒ ANP Pro Shots

Met Excelsior Rotterdam ontvangt NEC Nijmegen de laatste Eredivisieploeg die vanavond in actie komt. De Kralingers kenden dit weekend een spectaculaire wedstrijd tegen SC Heerenveen: Het werd 3-3 op Woudestein. Excelsior staat 13e in de Eredivisie met 6 punten uit 6 duels, evenveel als Fortuna Sittard, Heerenveen en PEC Zwolle.

Volledig schema KNVB-beker van dinsdag

17.00 uur:

AFC - Telstar

18.30 uur:

RKC Waalwijk - NAC Breda

19.45 uur:

Noordwijk - Sparta R'dam

FC Den Bosch - Heracles Almelo

DVS'33 Ermelo - Roda JC

VVSB - De Graafschap

Scheveningen - SC Cambuur

Koninklijke HFC - Harkemase Boys

Helmond Sport - Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles - FC Eindhoven

Almere City FC - FC Dordrecht

ODIN'59 - FC Lisse

FC Volendam - Willem II

Westlandia - VVV-Venlo

Rijnsburgse Boys - TOP Oss

Spakenburg - sv DFS

20.00 uur:

Kozakken Boys - ONS Sneek

20.45 uur: Excelsior - NEC