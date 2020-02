Nuis ’bewijst’ zich met gouden race

De kampioen van 2017 finishte in de laatste rit in een tijd van 1.41,66. Daarmee was de olympisch kampioen 0,07 seconde sneller dan zijn onttroonde ploeggenoot Thomas Krol, die met zilver genoegen moest nemen. De Amerikaan Joey Mantia pakte brons met een tijd van 1.42,16.

Nuis, wereldrecordhouder met 1.40,17, reageerde uitgelaten na zijn benauwde zege. „Dit voelt zó lekker, ik ben echt megablij”, sprak hij glunderend bij de NOS. „Ik heb hier keihard voor gewerkt. Ik had een tijdje geen 1500 meter meer gereden. Maar je ziet, als het moet dan sta ik er.”

Nuis verloor zaterdag op de 1000 meter zijn wereldrecord aan de ongenaakbare Rus Pavel Kulizhnikov, die als eerste schaatser onder de 1.06 finishte: 1.05,69. De 30-jarige prijsvechter van Jumbo-Visma behaalde op de kilometer nog wel zilver.

In Salt Lake City bewees hij dat hij terecht een aanwijsplek van de schaatsbond had gekregen voor de 1500 meter en 1000 meter. Door ziekte kon hij zich eind december niet kwalificeren voor de WK afstanden. De afvallers Koen Verweij en Dai Dai Ntab vochten het besluit van de KNSB vergeefs aan. „Ik heb hier bewezen dat ik voldoende wedstrijdritme heb en dat ik het waard ben om mee te doen aan de WK.”

Krol

Ploeggenoot Krol reed op de 1000 meter de derde tijd, maar werd naderhand uit de uitslag geschrapt wegens het hinderen van zijn tegenstander. Hij was woedend op zijn diskwalificatie, tekende vergeefs protest aan, en verscheen daardoor extra getergd aan de start voor de 1500 meter. Hij won eerder bij deze WK met de Nederlandse ploeg goud op de teamsprint.

Roest

Patrick Roest belandde op de 1500 meter met een tijd van 1.43,62 op de tiende plaats. Hij had de pech dat zijn Japanse tegenstander Takuro Oda voor hem ten val kwam. Roest moest even inhouden om hem te ontwijken en was daardoor meteen kansloos voor een podiumplaats. Hij besloot daarmee zijn mislukte WK in stijl. De tweevoudig wereldkampioen allround eindigde als achtste op de 10.000 meter, werd na zijn vierde tijd op de 5000 meter gediskwalificeerd en moest op de ploegachtervolging, met goud voor Oranje, zijn basisplaats afstaan aan Marcel Bosker.