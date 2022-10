Averij koploper Arsenal, flinke zege Villa na ontslag Gerrard

Granit Xhaka bezorgde Arsenal na ruim tien minuten een voorsprong door hard raak te schieten na een voorzet vanaf de rechterflank van Ben White. Halverwege de tweede helft kwam Southampton op gelijke hoogte via Stuart Armstrong, die de bal na een fraaie steekpass van Mohamed Elyounoussi beheerst binnenschoot.

Arsenal had dit seizoen nog niet gelijkgespeeld en alleen verloren van Manchester United (3-1). De Londenaren blijven ondanks het gelijkspel bovenaan staan en hebben nu nog 2 punten voorsprong op Manchester City.

Donderdag is Arsenal de tegenstander van PSV in de Europa League. Drie dagen geleden eindigde het eerste treffen tussen de twee clubs, in Londen, in 1-0.

Aston Villa haalt uit

Midweeks moest trainer Steven Gerrard zijn biezen pakken na een 2-0 nederlaag van Aston Villa bij Fulham. Onder de interim-trainer Aaron Danks werd er met 4-0 gewonnen van Brentford.

Vooral de start was indrukwekkend. Binnen het kwartier was het 3-0 via Leon Bailey en twee keer Danny Ings. In de tweede helft bepaalde Ollie Watkins de eindstand.

Crysencio Summerville was in de blessuretijd trefzeker voor Leeds United, dat op eigen veld met 3-2 verloor van Fulham. Summerville mocht na ruim een uur invallen voor Luis Sinisterra, net als hij een voormalig speler van Feyenoord.