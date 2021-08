Fabio Jakobsen verrast Michael Boogerd: ’Vreesde dat hij nooit terug zou keren op het hoogste niveau’

„Ik moet eerlijk bekennen dat ik eerder dit jaar nog de vrees had dat hij nooit meer zou terugkeren op het hoogste niveau”, schrijft hij in zijn column voor De Telegraaf. „In april tijdens de Ronde van Turkije en ook daarna in de Algarve durfde hij nog niet eens mee te sprinten. In de Ronde van Wallonië hebben we wel weer een Jakobsen gezien die er vol voor ging en net als Dylan Groenewegen meteen twee etappes won. En het gehele sprintersveld was daar van een behoorlijk hoog niveau.”

„Jakobsen heeft me echt blij verrast”, vervolgt Boogerd. „Die zit nu gigantisch lekker in zijn vel en gaat alleen nog maar beter worden. In 2019 won hij al twee ritten in de Vuelta, zijn eerste overwinningen in een grote ronde. Zijn ploeg Deceuninck - Quick-Step is hier met verschillende doelen, Jakobsen zal daarom misschien een beetje zijn eigen weg moeten zoeken, al heeft hij wel wat mensen naast zich die hem vooraan kunnen afzetten.”

Boogerd, zelf drie keer actief in de Vuelta, heeft goede hoop voor de sprinter.„Als hij zijn progressie voortzet, kunnen we misschien na deze Vuelta wel zeggen dat Jakobsen écht weer helemaal terug is. Maar hoe dan ook is het na die vreselijke crash van een jaar geleden bewonderenswaardig dat hij er nu alweer zo goed voor staat.”