Gigantische afgang voor Thiemo de Bakker

De 30-jarige Nederlander leed in de Verenigde Staten namelijk een enorm blamerende nederlaag. Tegen de Amerikaan Noah Rubin bleef de geboren Hagenaar zonder gamewinst: 0-6 en 0-6.

Vooral in de tweede set maakte De Bakker, die onlangs nog Davis Cup speelde met Oranje, het heel erg bont. In die set pakte hij maar zes punten. In totaal sloeg hij 24 punten bij elkaar. Of De Bakker, gezegend met een steengoede opslag, geblesseerd was, is niet duidelijk.

De Bakker was ooit de nummer 40 van de wereld, maar op dit moment staat hij 197 plekken lager genoteerd. Rubin is nummer 138 op de ATP-ranglijst.