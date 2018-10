Steenhuis pakt WK-zilver na slijtageslag

In de klasse tot 78 kilogram moest de 25-jarige Nederlandse haar meerdere erkennen in Shori Hamada uit Japan. In een slijtageslag kreeg ze drie penalty’s, waardoor ze uiteindelijk totaal uitgeput genoegen moest nemen met zilver.

Indrukwekkende halve finale

Steenhuis had in de halve eindstrijd nog heel weinig tijd nodig gehad om Zhenzhao Ma uit China uit het toernooi te werken. Ze gooide haar opponente na 35 seconden op haar rug.

Eerste keer raak op WK

Steenhuis won nog nooit eerder een WK-medaille. Wel pakte ze in het verleden twee keer zilver tijdens het EK en een keer brons tijdens de Europese kampioenschappen.

Marhinde Verkerk grijpt het brons. Ⓒ Screenshot

Verkerk brons

Marhinde Verkerk redde het niet in haar halve eindstrijd. Hamada bleek ook voor haar te goed. Verkerk greep wel het brons door Katie Jemima Yeats-Brown met ippon te verslaan.