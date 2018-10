Van Bommel: ’Dit is geen Maasbracht 5 tegen Brachterbeek 4’

Trainer Mark van Bommel snapt dat de omstandigheden tegen de Tweede Divisie-club anders zijn, maar gaat ervanuit dat zijn elftal niet verslapt.

„Dit is een mooi moment om te laten zien dat wij inderdaad op de goede weg zijn. We moeten nu niet euforisch zijn, maar op dezelfde manier doorgaan. En ook als het wat minder gaat en iedereen negatief is, zorgen dat we hetzelfde blijven doen. Dat is nu makkelijk te zeggen, nu het goed gaat. Maar zo moet je het wel doen”, aldus Van Bommel, die blijft hameren op een vorm van onverstoorbaarheid in zijn selectie.

De coach wilde nog niet zeggen of hij gaat rouleren. De kans lijkt groot dat PSV met een aantal wijzigingen in de basiself aan de aftrap verschijnt in Maassluis. Onder anderen topaankoop Erick Gutierrez zal normaal gesproken gaan beginnen. „Maar mijn spelers krijgen dat eerst te horen”, aldus Van Bommel, die zelf naar eigen zeggen nooit motivatieproblemen had voor dit soort wedstrijden.

„Ik snap ook wel dat het niet makkelijk is. Je gaat van stadion naar een amateurcomplex, met duizenden mensen dicht op het veld en je speelt op kunstgras. Dat is ook weer het mooie, dat je ook onder die omstandigheden je niveau haalt.”

Van Bommel stelt dat er van onderschatting geen sprake mag zijn tegen de topamateurs. „Het zijn allemaal jongens met een verleden bij profclubs. Ze kunnen allemaal voetballen. Dat zijn geen spelers die zo’n wedstrijd ingaan om iemand een schop te geven. We worden vast aangepakt, maar dat worden we elke wedstrijd. Kijk, bij een wedstrijd van Maasbracht 5 tegen Brachterbeek 4 zal dat misschien anders zijn. Maar dit zijn jongens, die tegen profvoetbal aan zitten. Dat is gewoon een heel goed niveau.Het kan nog weleens een heet avondje worden.”