Twijfel bij Klopp over Van Dijk

De verdediger viel zaterdag in de wedstrijd tegen Southampton uit nadat hij een tik had gekregen tegen een eerder gekneusde rib. ,,Het gaat beter. Het doet zeer, verder niets'', zei Klopp, die wel verdediger Dejan Lovren ziet terugkeren na een bekkenblessure.

,,We moeten zien hoe we ermee omgaan. Het is niet heel serieus, maar ook niet niks. We wachten af hoe hij zich voelt'', aldus Klopp, die dus Lovren als alternatief heeft. De Kroaat kwam sinds hij op het WK een blessure had opgelopen nog niet in actie voor zijn club. Klopp geeft doelman Alisson rust en stelt de Belg Simon Mignolet op. Liverpool is de ongeslagen koploper in de Premier League. Zaterdag speelt het weer tegen Chelsea, dan voor de competitie.