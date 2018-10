’Midden in de nacht op de club? Ja dat klopt wel’

Zo doet onder de fans het verhaal de ronde dat Drenthe, vergezeld met aan elke hand een vrouw, een keer midden in de nacht op het trainingscomplex verscheen om gebruik te maken van het bubbelbad. „Dat verhaal klopt wel. Het is alleen ietwat opgeblazen”, vertelt Drenthe aan the Toffee Blues.

Zo kwam Drenthe niet voor het bubbelbad. „Mijn auto stond nog op de club, en die zou ik de volgende dag nodig zijn om weer op naar de club de komen”, aldus Drenthe. „Dus ik kwam alleen even mijn auto ophalen.”

Daarnaast is het tijdstip helemaal niet opmerkelijk in zijn ogen. „Het was 2 uur in de ochtend”, verklaart de middenvelder van Sparta Rotterdam. „Wat is daar raar aan? Ik ben wel vaker rond dat tijdstip wakker en daar voel ik me harstikke prima bij.”

Royston Drenthe in het shirt van Everton Ⓒ Action Images

Drente werd in het seizoen 2011/12 door Real Madrid verhuurd aan Everton. Hij schitterde echter meer in het Engelse nachtleven dan op het voetbalveld. Het doek viel toen Drenthe te laat kwam bij de wedstrijdbespreking voor de bekerwedstrijd tegen stadsgenoot Liverpool. Trainer David Moyes zette de huurling uit de selectie.