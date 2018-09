Willems hard op weg naar uitgang bij PSV

PSV maakte dat op de eigen website officieel bekend. "Jetro heeft de ruimte gekregen om een transfer af te ronden. Op verzoek van de betrokken partijen worden verdere details nog niet gedeeld tot de deal is afgerond."

In Duitsland werd de 22-voudig international van Oranje gekoppeld aan SC Freiburg, maar PSV betitelt dat onzin. Eerder viel de naam van de verdediger al bij Olympique Lyon en AS Roma, dat ook al Hector Moreno ophaalde in Brabant.

Willems, aan wie vorig jaar ook al werd getrokken door diverse clubs, verlengde afgelopen winter zijn aflopende contract tot medio 2018. Er lagen volop lucratieve aanbiedingen in het verschiet voor de transfervrije voetballer, maar hij wilde PSV per se door de voordeur verlaten.