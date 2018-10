Nederlands podium bij WK tijdrijden voor vrouwen

De 35-jarige Nederlandse bleek in Innsbruck sneller dan Anna van der Breggen, die ook in 2017 en 2015 net misgreep.

Ellen van Dijk maakte het Nederlandse feestje met de bronzen plak compleet. Van Dijk pakte vijf jaar geleden al eens de wereldtitel bij het tijdrijden.

Anna van der Breggen en Ellen van Dijk. Ⓒ Screenshot

Van Vleuten realiseerde een tijd van 34 minuten en 25 seconden. Van der Breggen moest 29 seconden toegeven. Van Dijk verloor 1 minuut en 25 seconden op Van Vleuten.

De rest van het veld kwam er simpelweg niet aan te pas tegen de beresterke Nederlandse rijdsters. Lucinda Brand kwam als zesde over de streep.

Topjaar Van Vleuten

Voor Van Vleuten is het opnieuw een groot succes in een jaar waarin ze onder meer al de Ronde van Italië, La Course - na een heroïsch gevecht met Van der Breggen - en de Boels Ladies Tour won.