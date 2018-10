Ajax ook in KNVB-beker zonder De Ligt

De aanvoerder is zo goed als hersteld van een knieblessure, maar slaat de ontmoeting met de tweedeklasser uit Rijswijk nog over. Trainer Erik ten Hag verwacht hem zaterdag weer terug als Ajax op bezoek gaat bij Fortuna Sittard in de eredivisie.

Ten Hag liet voor de camera van Ajax TV doorschemeren dat hij meerdere basisspelers aan de kant houdt tijdens het duel. Kasper Dolberg krijgt waarschijnlijk wel speeltijd. De blessuregevoelige spits kwam de afgelopen acht maanden weinig in actie maar mocht afgelopen week invallen tegen AEK Athene en PSV.

Ryan Gravenberch maakte dit weekend tegen PSV zijn debuut in Ajax 1. Ⓒ ANP Pro Shots

Kostas Lamprou verdedigt waarschijnlijk het doel van Ajax. Maar hij zal dit seizoen niet alle bekerduels spelen. De zestienjarige Ryan Gravenberch mag zich waarschijnlijk ook weer laten zien. Hij loste zondag in het verloren duel met PSV Clarence Seedorf af als jongste speler ooit van Ajax in de eredivisie.