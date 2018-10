Van Vleuten viel flauw bij dopingcontrole

„Ik wist dat het erin zat, Dat maakte mij heel erg nerveus”, vertelde Van Vleuten tegen de NOS. „Ik beleefde niet zo’n lekkere start van de dag. Ik viel flauw bij de dopingcontrole. Dat was niet heel fijn. Gelukkig had ik nog tijd om tot mezelf te komen.”

Van Vleuten kwam er op opmerkelijke wijze weer bovenop. „Ik voelde me niet goed. Ik heb Boer zoekt Vrouw gekeken op mijn telefoon”, zei ze lachend.

„Het is fantastisch om wereldkampioen te worden. Je hebt er een heel jaar lang plezier, ook omdat je die trui aan hebt”, aldus Van Vleuten, die ook vorig jaar wereldkampioen tijdrijden werd. De Nederlandse evenaarde een prestatie van Leontien van Moorsel. Van Moorsel greep in 1998 en 1999 de wereldtitel bij het tijdrijden.

Geleerd van NK

Van Vleuten had geleerd van haar optreden bij het NK tijdrijden, eerder dit jaar in Bergen op Zoom. „Ik was daar te langzaam gestart en kon het opgelopen verlies niet meer goed maken.” In Innsbruck veroverde ze voor het tweede jaar op rij de wereldtitel, mede ook dankzij een snelle start. „Daardoor zag het er op het einde misschien niet meer uit, maar wat maakt het uit. Ik weet hoe mooi het is om in de regenboogtrui te trainen en te koersen. Dat wilde ik komend jaar weer.”