Steenhuis doodmoe maar tevreden: ’Het was op’

Steenhuis incasseerde na 5 minuten en 23 minuten knokken in de golden score, de verlenging in het judo, een derde strafje. ,,Ik was echt helemaal kapot", zei ze voor de camera van de NOS. ,,Alleen mijn armen omhoog doen deed al pijn. Zilver is nu het resultaat, ik ben er blij mee. Dit is mij eerste medaille op een WK", zei de judoka die wel al twee keer zilver en eenmaal brons op een EK won.

Steenhuis verkeerde in supervorm. Na haar zege op de Zuid-Koreaanse Jeongyun Lee (waza-ari) smeet ze de Hongaarse Evelin Salanki, de Britse Katiejemima Yeatsbrown en de Chinese Ma Zhenzhao binnen 35 seconden op hun rug. ,,Dan ben je goed bezig", stelde de 25-jarige aanvoerster van de wereldranglijst. ,,In de finale heb ik ook alles gegeven, maar op een gegeven moment was het op. Ik kon niet meer."

Niet alleen Steenhuis was succesvol voor Nederland in de klasse tot 78 kilogram. Marhinde Verkerk, de wereldkampioene van 2009, knokte zich naar brons. De Rotterdamse was erg teleurgesteld na de nederlaag tegen Hamada in de halve finale. ,,Die partij was niet goed", wist ze. ,,Ik wilde mijn eigen spel laten zien en dat lukte niet."

Na haar winst op de Britse Katiejemima Yeatsbrown in het beslissende gevecht om brons verscheen er toch een glimlach op het gezicht van Verkerk. ,,Ik heb wel echt brons gewonnen", besefte ze. ,,Die medaille heb ik toch maar mooi binnengesleept. Daar ben ik echt blij mee."