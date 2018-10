FIFA gaat uitlenen spelers beperken

’s Werelds overkoepelende voetbalorganisatie wil dat clubs binnenkort niet meer onbeperkt voetballers mogen verhuren. Hiermee wil de instantie voorkomen dat grote clubs veel talenten aankopen, voor wie ze eigenlijk geen plek hebben.

Volgens FIFA-voorzitter Gianni Infantino zijn alle grote partijen in het voetbal bij het overleg betrokken. „Iedereen begrijpt dat er iets moet gebeuren. Het transfersysteem moet transparanter. Wat we nu gaan doen is alvast een zeer belangrijke stap voorwaarts.”

Definitieve besluiten worden eind oktober verwacht.