River Plate weigert te spelen uit angst voor het coronavirus

River Plate hield de deuren van het eigen stadion gesloten uit angst voor het coronavirus. De wedstrijd zou al, net als alle belangrijke voetbalduels in Argentinië, achter gesloten deuren worden afgewerkt.

De Argentijnse bond is onaangenaam verrast met het besluit van River Plate. „In dit soort onzekere tijden is er geen plaats voor individuele besluiten. Alle clubs moeten zich aan de regels te houden, zeker wanneer er geen wetenschappelijke grondslag is voor het afgelasten van wedstrijden”, laat een woordvoerder weten.

„Wij hebben als bond overleg gevoerd met gezondheidsorganisaties. Wedstrijden zonder publiek kunnen gewoon doorgaan. De voetballers behoren niet tot een risicogroep en zijn in staat om hun werk uit te voeren, net zoals duizenden andere Argentijnen in fabrieken en ziekenhuizen dat doen.”