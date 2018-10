Mourinho pakt Pogba aanvoerdersband af

,,De waarheid is dat ik heb besloten dat Paul voortaan niet meer de tweede aanvoerder is. Ik ben de manager en kan dit soort beslissingen nemen. Ik hoef dat verder ook niet uit te leggen, maar er is geen probleem met Pogba'', vertelde Mourinho na de verrassende uitschakeling van Manchester United in de League Cup door Derby County.

Pogba speelde in het bekerduel niet mee. Mourinho gaf de Fransman rust. De wedstrijden daarvoor droeg Pogba de aanvoerdersband omdat eerste aanvoerder Antonio Valencia geblesseerd is.

Volgens Brits media is de relatie tussen de trainer en middenvelder behoorlijk vertroebeld. Pogba, die afgelopen zomer met Frankrijk de wereldcup won in Rusland, uitte afgelopen weekeinde nog kritiek op de defensieve speelwijze van Manchester. Hij zou deze zomer ook hebben aangestuurd op een transfer.