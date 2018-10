NAC blameert zich in KNVB-beker

NAC vergaarde uit de eerste vijf competitiewedstrijden slechts drie punten en dat werkte duidelijk door in het bekertoernooi. De club uit Breda kwam kort voor rust op achterstand door een persoonlijke fout van verdediger Fabian Sporkslede. Daarvan profiteerde Nikki Baggerman.

De beslissing viel al snel in de tweede helft. Dylan Seys schoot een vrije trap slim onder de NAC-muur door en bezegelde daarmee het lot van de Bredase club, die nog wel kansen kreeg via Gervane Kastaneer en Mitchell te Vrede. Echt in de problemen kwam RKC echter niet.