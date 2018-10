Sparta uitgeschakeld door amateurs

Telstar verloor eerder op de avond met 5-0 van AFC. Zo bont maakte Sparta het niet, al zal de uitschakeling hard aankomen bij de Kasteelclub, die op 1-0 achterstand kwam door Denzel James, maar zich nog voor rust herstelde door twee treffers van Abdou Harroui. In de tweede helft kantelde Noordwijk de wedstrijd echter weer via Rales Roshanali en Sabir Akachau-Achefay (3-2). In blessuretijd kopte Sparta-doelman Roy Kortsmit nog op de lat uit een hoekschop.

Fran Sol

Willem II en Heracles Almelo maakten het zichzelf moeilijk tegen respectievelijk FC Volendam en FC Den Bosch, twee ploegen uit de Eerste Divisie. Toch wonnen beide teams met 1-2. Willem II kwam snel op voorsprong via Denis Avdijaj, maar Martijn Kaars maakte gelijk voor Volendam. Het laatste woord was echter aan niemand minder dan Fran Sol, de Spaanse topschutter van de Tilburgers. Heracles kwam snel achter door een treffer van Stefan Velkov, maar Vincent Vermeij was met twee doelpunten belangrijk voor Heracles Almelo.

Fortuna Sittard beleefde een eenvoudige avond op bezoek bij Helmond Sport. Het werd liefst 0-5 voor de Limburgers. André Vidigal scoorde driemaal en Lars Hutten trof tweemaal doel voor de club die zaterdag Ajax ontvangt in de Eredivisie.

VVV

VVV-Venlo bereikte met een zege op Westlandia de tweede ronde: 3-0. Martin Samuelsen maakte met twee doelpunten het verschil in Naaldwijk. Chris Kum tekende voor de derde treffer van de Eredivisionist uit Limburg.