Woedende NAC-fans wachten spelersbus op

Toen de spelersbus van NAC dinsdagavond aankwam in Zundert, stonden er tientallen boze fans klaar om verhaal te halen. ’Schaam je kapot’, klonk het onder meer.

Volgens Omroep Brabant is een kleinere groep supporters met de spelers en staf mee naar binnen gegaan, waar een gesprek heeft plaatsgevonden.

NAC is het nieuwe seizoen slecht begonnen. Uit de eerste zes competitieduels hield de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag slechts drie punten over. RKC Waalwijk schakelde NAC vanavond bovendien uit in de eerste ronde van de KNVB-beker (2-0).