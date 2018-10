Comeback NEC verrast Excelsior in thriller

NEC toont veerkracht tegen Excelsior: 2-3. Ⓒ Hollandse Hoogte

NEC heeft in extra tijd Excelsior uitgeschakeld in de eerste ronde van het bekertoernooi. De formatie uit de Eerste Divisie van coach Jack de Gier won in Rotterdam met 3-2. Guus Joppen maakte in de 107e minuut de winnende treffer.