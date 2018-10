Lampard vergroot druk op Mourinho en United

De door oud-international Frank Lampard getrainde formatie won op Old Trafford na strafschoppen, 8-7. Oud-PSV’er Florian Jozefzoon scoorde voor Derby van 11 meter. Lampard werkte in zijn tijd als speler nog samen met Mourinho, die toen zijn trainer was.

De formatie van coach José Mourinho, ook in de Premier League nog niet bijster op dreef, kwam al na 3 minuten op voorsprong. Juan Mata scoorde. Daarna maakten Harry Wilson en Jack Marriott doelpunten voor Derby. Pas 5 minuten in extra tijd sleepte de Belg Marouane Fellaini er nog een verlenging uit voor United.

De thuisclub speelde van de 67e minuut met een man minder, na een rode kaart voor de Argentijnse doelman Sergio Romero.

De League Cup is niet de belangrijkste beker in Engeland, dat is de FA Cup. Toch konden de supporters van Derby County het niet laten om de spot te drijven met Mourinho, die de laatste weken onder vuur ligt in de Engelse media. „You’re getting sacked in the morning (Morgen ben je ontslagen)”, klonk het treiterig.