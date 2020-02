Henk Grol naar finale in Parijs

Roy Meyer, zijn concurrent voor een plaats op de Olympische Spelen, is op de zevende plaats geëindigd. De Bredanaar ging in een slopende kwartfinale onderuit tegen de Georgiër Gela Zaalishvili en in de herkansing werd hij op zijn rug gegooid door de Cubaan Andy Granda.

Ongeacht de uitkomst van de eindstrijd tegen de Japanner Kokoro Kageura, die publiekslieveling Teddy Riner uitschakelde, doet Grol goede zaken voor deelname aan de Spelen in Tokio. De twee opponenten tegen wie Meyer het moest afleggen, werden door Grol juist geëlimineerd. Hij rekende eerst af met Granda en daarna met de vermoeide Zaalishvili.

Meyer: ’Geen zorgen’

„Ik zie dit niet als een dreun”, zei Meyer na afloop. „Ik heb in de afgelopen twee jaar ontzettend veel progressie geboekt, met onder meer een WK-medaille (brons, red.) en een eerste Grand Slam-overwinning. Ik maak me geen zorgen. Uiteindelijk gaat de beste naar de Olympische Spelen. Ik heb het volledige vertrouwen erin dat ik dat ben.”

Meyer betreurde dat door zijn uitschakeling in de kwartfinale een onderlinge ontmoeting met Grol in de halve eindstrijd er niet van kwam. „Dat zou wel leuk zijn geweest, ook voor het publiek. Al weten we allemaal dat zoiets voor het olympisch ticket niet zo zwaar meeweegt. Maar ik heb het gevoel dat deze partij er nog wel gaat komen. Dat wordt een hard bevochten pot, oorlog op de judomat”, grijnsde Meyer in de catacomben van de Accor Arena in Parijs-Bercy.