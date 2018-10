Magallan weer in beeld bij Ajax

Boca Juniors, dat afgelopen zomer nog het struikelblok was, zou de Argentijnse verdediger na afloop van de Copa Libertadores alsnog zijn droomtransfer gunnen. Argentijnse media melden die opening. Ajax kan hem zelfs voor een miljoen dollar goedkoper inlijven dan nog geen maand geleden: voor 8 miljoen dollar (7,5 miljoen euro).

Dat heeft deels met de financiële crisis in Argentinië te maken, waardoor de Argentijnse peso ten opzichte van de euro steeds minder waard wordt. Maar de belangrijkste reden is een sportieve. In de veronderstelling dat Magallan de afgelopen transferperiode al naar Ajax zou gaan, haalde Boca Juniors Carlos Izquierdoz – voor circa 7 miljoen euro – op bij het Mexicaanse Santos Laguna.

Balerdi

Bovendien beschikt de Argentijnse topclub over Leonardo Balerdi. Het negentienjarige talent staat nu in de pikorde achter Magallan en Izquierdoz, maar is rijp voor een basisplaats. Niet voor niets bood FC Barcelona al 10 miljoen euro op Balerdi, maar Boca zei resoluut nee.

Of Ajax, dat Magallan nog altijd nauwlettend volgt, zijn zinnen definitief op de verdediger zet, zal de komende weken moeten blijken. Maar tijdens PSV-Ajax werd pijnlijk duidelijk dat een blessure (of schorsing) van Matthijs de Ligt niet goed is op te vangen en dat er nog minimaal één echte centrumverdediger nodig is. Na het bemachtigen van de Champions League-jackpot van 40 miljoen euro kan Ajax die ook makkelijker binnenhalen.

Frustratie

Het zou Magallans wens alsnog in vervulling laten gaan. De Argentijn wordt eveneens door een aantal subtopclubs uit de Primera Division en Bundesliga begeerd, maar heeft nog altijd een voorkeur voor Ajax. Ook al kwam hij in juni voor niets naar Amsterdam, waar hij werd medisch (goed)gekeurd, waarna hij tot zijn frustratie in Argentinië vernam dat Boca Juniors en Ajax er niet uitkwamen. In de Argentijnse pers liet hij destijds weten dat hij dat de Amsterdammers nooit heeft verweten.