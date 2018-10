Ajax, PSV en Feyenoord zijn jackpot voor amateurs

’UITVERKOCHT!’ meldt Excelsior Maassluis vol trots via de social media. Ⓒ Screenshot Twitter Excelsior Maassluis

AMSTERDAM - Bij de loting voor de eerste ronde van de KNVB-beker is de grote vraag welke amateurclubs de jackpot winnen in de vorm van een bezoek van PSV, Ajax of Feyenoord. Excelsior Maassluis, HVV Te Werve uit Rijswijk en VV Gemert zijn dit jaar de gelukkigen. En dat levert behalve veel plezier ook legio kopzorgen en hindernissen op.