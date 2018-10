Hans Nijland: ’Klaar met randzaken’

Het is dit seizoen één aaneenschakeling van dieptepunten bij FC Groningen en trainer Danny Buijs heeft het zwaar bij zijn eerste klus als hoofdtrainer in het profvoetbal. Volgens algemeen directeur Hans Nijland hoeft hij echter niet te vrezen voor zijn baan. Ⓒ FOTO ANP PRO SHOTS

GRONINGEN - Het seizoen is nog maar net onderweg, maar FC Groningen staat in brand. Spelers die een vertrek forceerden, een inmiddels afgetreden aanvoerder die een nacht in een politiecel moest doorbrengen, roemloos onderaan in de Eredivisie en dan zou de met alle zorg aangestelde trainer Danny Buijs ook al onder druk staan bij de clubleiding…