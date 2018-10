’Litmanen stelde zich voor als Jari’

Het elftal van trainer Sander Middelbeek verschijnt met elf spelers uit de eigen gemeente aan de aftrap en gelooft natuurlijk in een stunt. Zeker nadat Vitesse vorig seizoen werd uitgeschakeld door amateurclub Swift. „En het is niet zo dat we komen aanzetten met een juniorenploegje dat voor het eerst het ijs op gaat”, verzekert Middelbeek. „We hebben meerdere spelers die eerder dit soort duels hebben gespeeld. Het is een taaie ploeg, met hardwerkende Volendammers die historie willen schrijven.”

’Ik was in duel met Ibrahimovic’

Middelbeek heeft zelf ook ervaring met het spelen tegen topclubs. Als aanvoerder van Blauw-Wit en als trainer van JOS Watergraafsmeer trad hij aan tegen Ajax. Bij dat eerste duel ging het om een oefenwedstrijd. „Ik heb nog een foto waarop ik in duel ben met Ibrahimovic. En ik weet ook nog goed dat ik samen met Litmanen bij de tos stond. Hij stelde zich voor als Jari. Ik dacht nog: ja, dat weet ik ook wel.”

Beide duels verloor Middelbeek dik. Vier jaar geleden met JOS tegen Ajax in de tweede bekerronde werd het 9-0. „Arek Milik maakte zes doelpunten”, weet Middelbeek. „We hebben onze verdedigers daarna nog regelmatig gekscherend verteld dat zij Milik groot hadden gemaakt, want tot dat bekerduel had hij nog niet veel gescoord. Ach, dat zijn mooie herinneringen. Hopelijk verloopt het tegen Vitesse sportief gezien beter.”