Sfeer Ryder Cup onbetaalbaar voor miljardair Woods

Tiger Woods Ⓒ EPA

PARIJS - Tiger Woods is ontspannen. De kuiltjes in zijn wangen verraden dat hij aan het genieten is, zoals hij dat ook afgelopen zondag deed. Zijn eerste zege sinds vijf jaar kon op geen beter moment komen voor Woods. De golfmiljardair krikte zijn bankrekening er weer flink mee op, al was dat wel het laatste waar hij op focuste. Die zege en de daarbij behorende topvorm neemt hij deze week mee naar de Ryder Cup, want alles wat daar gebeurt is voor Woods onbetaalbaar.