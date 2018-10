Steenhuis steengoed

Guusje Steenhuis (wit) redt het niet tegen de Japanse Shori Hamada en moet zich tevreden stellen met zilver. Desondanks is het WK voor Steenhuis meer dan geslaagd. ,,Ik ben hartstikke trots op mijn eerste WK-medaille.” Ⓒ FOTO AFP

BAKU - De avond is al gevallen in Baku wanneer Guusje Steenhuis voor de deur van het judostadion in een shuttlebus stapt. Speciaal voor de kersverse winnares van een fraaie zilveren WK-medaille draait het ritje naar het hotel van de Oranje-equipe uit op een feestelijke aangelegenheid. Terwijl haar favoriete nummer More Than Friends uit de speakers schalt, dansen een paar teamgenotes er lustig op los in de ’partybus’.