Robert Lewandowski reageert op voorstel van Lionel Messi: ’Ik word er niet warm van’

Na een fabelachtig seizoen met 53 goals in 41 wedstrijden en een nieuwe Duitse titel had Lewandowski verwacht dat hij vorige week maandag met de Gouden Bal aan de haal zou gaan. Dat uiteindelijk Messi na een nipte stemming toch met de trofee aan de haal ging, is blijven hangen bij de Poolse goalgetter van Bayern München. „Ik heb een slechte week gehad. Ik was verdrietig, dat kan ik niet verbergen. Ik kan niet zeggen dat ik tevreden ben, integendeel. Ik ben ontevreden”, aldus Lewandowski.

„Natuurlijk heb ik respect voor de speelstijl van Messi en zijn successen”, zei hij. „Toch had ik de prijs graag mee naar huis genomen: het feit dat ik met hem kan concurreren, laat zien welk niveau ik heb bereikt. Maar toch was ik verdrietig en was het maar goed dat we na het gala geen doordeweekse wedstrijd hadden.”

Messi stelde in zijn overwinningsspeech voor om Lewandowski de Gouden Bal voor het jaar 2020 te geven, een trofee die door corona niet werd uitgereikt. „Van dat idee word ik niet warm. Ik hoop dat hij het serieus meende en dat het geen loze woorden waren.”

Bekijk ook: Lionel Messi troeft Robert Lewandowski af en wint Gouden Bal

Bron: Kanal Sportowy/Het Nieuwsblad