Geplaagde directeur FC Groningen: ’Nee, het is geen crisis’

Spelers die een vertrek forceerden, een inmiddels afgetreden aanvoerder die een nacht in een politiecel moest doorbrengen, roemloos onderaan in de Eredivisie en dan zou de met alle zorg aangestelde trainer Danny Buijs ook al onder druk staan bij de clubleiding…

„Als mensen me vragen of het crisis is, zeg ik nee”, aldus algemeen directeur Hans Nijland. „Maar het zou raar zijn als ik, nu we ervoor staan zoals we ervoor staan, op dit moment helemaal zorgeloos door het leven ga. Natuurlijk niet. Maar het kwartje zal toch wel een keer de goede kant opvallen?”

