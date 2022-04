Sydney van Hooijdonk held van Noordelijke derby

Het werd in het Abe Lenstra-stadion 3-1 voor de thuisploeg, die daarmee het laatste restje twijfel over behoud van het Eredivisieschap heeft weggenomen. SC Heerenveen heeft zich door de zege bovendien gemeld in de strijd om de achtste plaats, die recht geeft op deelname aan de play-offs om Europees voetbal. SC Heerenveen heeft nog maar twee punten achterstand op de huidige nummer acht FC Groningen.

Het Abe Lenstra-stadion was beter gevuld dan normaal voor de noordelijke krachtmeting, die vooraf werd gegaan door de viering van SC Heerenveen-supportersgroepering FeanFan, die zich had uitgeleefd op een sfeeractie.

SC Heerenveen is de laatste weken aan het opkrabbelen na een reeks van zeven nederlagen op rij, waardoor op een gegeven moment zelfs het degradatiespook aanklopte bij Abe Lenstra-stadion. Het duurde een hele poos voor onder leiding van interim-trainer Ole Tobiasen het eerste punt werd gepakt, maar inmiddels zijn de Friezen bezig een serietje neer te zetten.

Peter Leeuwenburgh voorkomt dat Sven van Beek bij de bal kan. Ⓒ ANP ProShots

Na drie gelijke spelen en een zege op Heracles in de vier voorgaande duels kwam SC Heerenveen ook in de derby gedreven uit de startblokken. Al na zeven minuten stond het 1-0. De Zweedse topaankoop Amin Sarr, in januari voor 2,3 miljoen euro overgenomen van Malmö FF, slalomde goed door de Groningse defensie, en ging voorbij aan de Groningse doelman Peter Leeuwenburgh, maar uit een moeilijke hoek trof hij de paal. De ook in januari aangetrokken Sydney van Hooijdonk stond echter op de goede plek om de 1-0 binnen te schieten.

De vroege goal van SC Heerenveen was het startsein voor een levendige wedstrijd. Binnen het halfuur stond het alweer gelijk. Neraysho Kasanwirjo trof doel met een schot van afstand, de eerste Eredivisiegoal van de Amsterdammer, die zich dit seizoen zo sterk heeft ontwikkeld.

De wedstrijd bleef op en neer golven en Van Hooijdonk was dicht bij een tweede treffer met een goede kopbal, maar de bal werd van de lijn gehaald door Bart van Hintum, die aan zijn laatste weken als speler van FC Groningen bezig is en komend seizoen terugkeert bij PEC Zwolle.

Beide ploegen gingen met 1-1 rusten, waarna SC Heerenveen in de tweede helft het heft nadrukkelijk in handen nam. Eerst zorgde Van Hooijdonk voor een verdiende voorsprong met een schitterende spitsengoal, waarbij hij twee verdedigers en doelman Leeuwenburgh in de luren legde. Het betekende de derde Eredivisiegoal voor SC Heerenveen voor de zoon van ex-international Pierre van Hooijdonk, die vorig seizoen bij NAC Breda in de Keuken Kampioen Divisie veelvuldig de bank warm hield en afgelopen zomer de overstap naar Bologna in Italië maakte.

Ook FC Groningen kende gevaarlijke momenten en bijna stond het weer gelijk. Na een goede steekpass van Laros Duarte werd de inzet van invaller Daleho Irandust door SC Heerenveen-verdediger Ibrahim Dresevic van de doellijn gehaald, net voor de inglijdende FC Groningen-spits Jørgen Strand Larsen.

Waar Van Hooijdonk in een één-tegen-éénsituatie met Leeuwenburgh verzuimde de wedstrijd definitief te beslissen – de lange doelman wist de bal van zijn voet te tikken –, daar was het even later wel raak toen Van Beek de bal uit een corner in het Groningse doel kopte. Het zorgde voor een enorme vreugde-uitbarsting in het Abe Lenstra-stadion waar dit seizoen nog niet veel te juichen was geweest. In de slotfase kreeg Van Hooijdonk, uitgeroepen tot man van de wedstrijd, nog een publiekswissel van Tobiasen, waarmee hij het dolenthousiaste Friese publiek nogmaals op de banken kreeg.