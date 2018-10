Fraser: ’Je speelt tegen ploeg die 120 procent of meer geeft’

Tweede Divisionist Noordwijk won voor eigen publiek met 3-2 van de Rotterdammers die vorig seizoen nog in de Eerste Divisie speelden. „Dit zijn wedstrijden die worden gewonnen door de ploeg die het liefst wil winnen. Wat dat betreft is het geen verrassing”, aldus Fraser voor de camera van FOX Sports.

„Er zijn altijd een aantal factoren. Inzet is er één van. Concentratie ook en besef. Je moet gewoon beseffen dat je tegen ploegen speelt die 120 procent of meer zullen geven”, verklaart Fraser het verlies van zijn ploeg.

„Als je dat niet beseft en denkt: het komt wel goed. Het is niet de eerste keer - ook niet voor mij- dat dit gebeurt in het voetbal. Neem maar van mij aan dat we ze van tevoren duidelijk genoeg hadden gewaarschuwd.”

