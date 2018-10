WK judo: Hooguit brons voor zwaargewicht Meyer

De Georgiër Goeram Toesjisjvili, de aanvoerder van de wereldranglijst, bleek na ruim drie minuten golden score te sterk voor de Nederlandse zwaargewicht.

De 27-jarige Meyer won in de eerste ronde met de nodige moeite van de Tunesische reus Faicel Jaballah. Pas in de extra tijd (golden score) kreeg hij de winst toebedeeld na een derde straf voor zijn tegenstander. In de derde ronde nam Meyer zijn Servische tegenstander Zarko Culum in een strakke houdgreep en gaf niet meer af.

Later vandaag komt Meyer nog uit in de herkansingen en kan hooguit nog brons pakken.

Grol

Henk Grol, de tweede Nederlander in de klasse boven 100 kilo, verloor zijn tweede gevecht en is uitgeschakeld. Voor hem is het toernooi helemaal voorbij.