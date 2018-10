Grol: ’In problemen door twee straffen’

De Tsjech, Europees kampioen in het zwaargewicht (+100 kg) en wereld- en olympisch kampioen in de -100, gooide de geboren Veendammer 26 seconden voor tijd op zijn rug.

„Ik kwam in de problemen omdat ik vroeg in de partij twee straffen tegen kreeg”, aldus Grol over zijn verloren partij tegen Krpalek. „Daardoor moest ik blijven aanvallen, want bij een derde straf zou het ook einde verhaal zijn geweest.”

De Nederlander, die in de openingsronde veel te sterk was voor Mbagnick Ndiaye uit Senegal, maakte tegen Krpalek de eerste score (waza-ari) in de partij. „Maar dat was voor Krpalek het moment om alles of niets te gaan spelen”, analyseert Grol, nog stevig nahijgend, in de catacomben van de Milli Gymnastika Arenasi. „Als hij op achterstand komt, wordt hij heel wild met die lange armen van hem en gaat hij heel veel druk geven. Op het eind liep ik een beetje leeg en sloeg hij toe.”

„Ik had een ander plan, dat ging de mist in door die twee straffen in het begin”, vervolgt Grol. „Ik heb Krpalek vaak verslagen, maar ditmaal viel het voor mij de verkeerde kant op. Judoënd heb ik meer in huis dan hij, alleen conditioneel is hij beter. Hij is fysiek verreweg de allerbeste in dit gewicht.”

Grol zei voor de loting al dat hij aan de goden was overgeleverd, omdat hij een ongeplaatste status had. Als de drievoudig Europees kampioen (-100 kg) de tweede ronde had overleefd, zou hij een ronde later een andere olympisch kampioen hebben getroffen: Tuvshinbayar Naidan uit Mongolië. Nu mocht Krpalek de strijd aangaan met de Mongoliër. De Tsjechische reus liet Naidan kansloos met een ippon (vol punt).

In de kwartfinale verloor Krpalek overigens op zijn beurt van Ushangi Kokauri uit Azerbeidzjan. Opnieuw het bewijs dat op de WK judo alles mogelijk is.