Ochtendduel voor Kiki Bertens met Sara Errani op Roland Garros

Het duel wordt gespeeld op Court 14, een mooi nieuwe stadionnetje in een uiterste hoek van het langgerekte park waarin normaal gesproken ruim tweeduizend toeschouwers passen. Die zijn er vandaag niet omdat er nauwelijks publiek wordt toegelaten.

Zowel Bertens als Errani kunnen goed uit de voeten op gravel. De Nederlandse haalde vier jaar geleden de halve finale op Roland Garros, de 33-jarige Italiaanse stond in 2012 al eens in de finale. Errani zakte door allerlei omstandigheden diep weg en staat is nu de nummer 150 op de wereldranglijst. Bertens staat als nummer acht genoteerd.