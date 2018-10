Tennisster Rus klaar in Tasjkent

De speelster uit Monster, de nummer 109 van de wereld, verloor in twee sets van de Sloveense Dalila Jakupovic, 85e op de wereldranglijst en als achtste geplaatst in het toernooi in Oezbekistan.

In de eerste set had Rus weinig in te brengen en ze verloor die met 6-1. In het tweede bedrijf richtte de Nederlandse zich op en had licht de overhand, maar in de beslissende tiebreak was Jakupovic net wat scherper: 7-6 (6).