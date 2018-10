Honda experimenteert rest F1-seizoen met motor

De Japanse fabrikant wordt na dit seizoen de motorleverancier van het Formule 1-team van Red Bul. De renstal van Max Verstappen heeft een contract voor twee jaar afgesloten met de Japanse fabrikant.

“Richting het einde van het seizoen, en als voorbereiding op volgend jaar, ontstaat de mogelijkheid om bepaalde zaken echt in de praktijk uit te testen. Een soort vallen en opstaan. We willen in deze tweede helft van het seizoen van de gelegenheid gebruikmaken,” tekent Motorsport.com op uit de mond van Masashi Yamamoto, algemeen manager van de autosportdivisie van Honda.

Honda werkt momenteel aan een upgrade van de motor die de coureurs Pierre Gasly en Brendon Hartley van Toro Rosso, het satellietteam van Red Bull, gaan gebruiken.