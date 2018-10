Drie nieuwkomers in voorlopige selectie Oranje

PSV-aanvaller Steven Bergwijn maakt ook deel uit van de voorlopige spelersgroep. Voor de duels met Peru en Frankrijk was de aanvaller in vorm niet geselecteerd. Hij behoorde toen tot de selectie van Jong Oranje, maar meldde zich geblesseerd af.

Bondscoach Ronald Koeman heeft dus de voorkeur gegeven aan Bijlow en niet aan Sergio Padt. De doelman van FC Groningen raakte dit weekeinde in opspraak wegens agressief gedrag in de trein. PSV en Ajax zijn met ieder vier spelers gelijkmatig verdeeld over de selectie.

Oranje speelt 13 oktober in in de Johan Cruijff ArenA tegen Duitsland in de Nations League. Drie dagen later wachten de Rode Duivels in Brussel voor een oefenduel.