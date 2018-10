KNVB-beker: PSV, Ajax en Vitesse naar amateurs

De eerste Eredivisieploeg die in actie komt is ADO. De Hagenaren gaan op bezoek bij OJC in Rosmalen. ADO-trainer Alfons Groenendijk waakt voor een zeperd tegen de derdedivisionist en begint met nagenoeg dezelfde elf als in de Eredivisie. „Één, hooguit twee wijzigingen”, zei de trainer tegen Omroep West. „Wij nemen het bekertoernooi heel serieus en dat begint woensdag in Rosmalen.”

Een basisplaats lonkt voor Erick Gutierrez Ⓒ ANP Pro Shots

Om half zeven speelt PSV tegen Excelsior Maassluis. De bezoekers uit Eindhoven speelden vorige week nog tegen FC Barcelona en Ajax. „Na die twee oefenpotjes kan PSV nu geconfronteerd worden met pittige tegenstand”, aldus Excelsior-vrijwilliger Arie van der Sar aan RTV Rijnmond. „Ik zou als ik Van Bommel was erg zenuwachtig worden als het na een uur nog 0-0 staat.” PSV start naar verwachting met aanwinsten Érick Gutiérrez, Trent Sainsbury en Aziz Behich in de basis.

Regiotopper Overijssel

PEC Zwolle gaat op bezoek bij v.v. Staphorst, nagenoeg een thuiswedstrijd voor de blauwvingers. Staphorst is de aangrenzende gemeente. PEC pakte dit weekend de volle drie punten door 0-1 te winnen tegen FC Emmen. Staphorst won met 4-1 van WHC in de zaterdaghoofdklasse. De amateurs verloren dit seizoen nog geen competitieduel.

Remko Pasveer Ⓒ EPA

Revanche Vitesse

20 september 2017 zal in het geheugen van elke Vitesse-fan gegrift staan. De Arnhemmers werden, als regerend bekerkampioen, uitgeschakeld door hoofdklasser Swift. De Amsterdammers wonnen na strafschoppen. 26 september 2018 gaat Vitesse opnieuw naar de provincie Noord-Holland, ditmaal Volendam. Daar wacht het treffen met RKAV. Onder de lat bij Vitesse staat Remko Pasveer. De doelman is in de Eredivisie bankzitter. „Ik heb dit soort wedstrijden ook gespeeld als amateur. Tegen profs ga je als de brandweer”, zegt Pasveer tegen De Gelderlander. „Daartegen moet je je wapenen.”

Het geplaagde SC Heerenveen kan de rug rechten tegen Katwijk. De Friezen staan op een twaalfde plaats in de Eredivisie en kregen dit seizoen al 17 tegendoelpunten. Toch verwacht Katwijk-trainer Jack van den Berg geen stunt. „De realiteit is dat Heerenveen een maatje te groot is voor ons”, aldus Van den Berg tegenover Omrop Fryslân. „Dat zal iedere voetbalkenner met me eens zijn.”

Ajax komt als laatste in actie. Om kwart voor negen speelt de ploeg van Erik ten Hag tegen Te Werve. De wedstrijd wordt niet in Rijswijk, maar in Noordwijk gespeeld. Het complex van Te Werve voldoet niet aan de eisen van de KNVB. „Misschien valt er iets te halen uit een standaardsituatie”, zegt Huib van Oostrom Soede, trainer van de amateurploeg, tegen FOX Sports. „Maar ik verwacht een heel professioneel Ajax, dat niet zal schuwen om ook overtredingen te maken zodat ze duidelijk maken dat er niets te halen valt.” Bij Ajax zijn er basisplaatsten voor Kasper Dolberg en Kostas Lamprou.

Volledig programma:

17:00

OJC Rosmalen - ADO Den Haag

18:30

Excelsior Maassluis - PSV

19:45

Staphorst - PEC Zwolle

DOVO - Urk

Eemdijk - ASWH

RKAV Volendam - Vitesse

Katwijk - sc Heerenveen

Groene Ster - TEC

20:45

Te Werve - Ajax