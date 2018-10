Remko Pasveer dacht aan carrièreswitch: ’Wilde wel op het middenveld’

In de Eredivisie moet hij zijn Portugese collega Eduardo voor zich dulden, waardoor Pasveer weinig perspectief heeft op speelminuten. „Als keeper zijn er nauwelijks tot geen invalbeurten”, zegt Pasveer tegen De Gelderlander. ,,Dus wordt mijn geduld op de proef gesteld. Ik heb de trainer nog voorgesteld eens op ‘6’ te spelen. Maar daar wilde hij niet aan beginnen. Ik moet hiermee omgaan als een professional.”

Eduardo krijgt rust in het bekerduel tegen de amateurs van RKAV Volendam, waardoor Pasveer zijn opwachting mag maken. „De amateurs van Volendam vormen de eerste stap op weg naar De Kuip. Zo simpel is het. We moeten gewoon hard ons best doen en een resultaat neerzetten”, aldus de Tukker.

De 36-jarige Eduardo wordt gehuurd van Chelsea Ⓒ ANP Pro Shots

Pasveer vindt de sfeer onder coach Leonid Sloetski erg goed. „Dit jaar is er bij Vitesse veel meer plezier dan vorig jaar”, verklaart Pasveer. ,,De trainingen zijn leuker en de sfeer is positiever. Dat doet mij ook goed. Dan nog is rol als reserve even moeilijk, hoor. Ik ben sportman. Maar ik ben ook realistisch. Edu is eerste keuze. Ik kan het goed met hem vinden. Hij motiveert mij, ik hem.”