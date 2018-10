Dumoulin in voordeel tweestrijd Dennis

In de afgelopen drie jaar kwamen de twee elkaar in vijf langere tijdritten tegen. Drie keer was Dumoulin sneller, twee keer klokte de chronometers in het voordeel van Dennis. De Nederlander en de Australiër zijn de torenhoge favorieten nu Primoz Roglic, Chris Froome en Geraint Thomas niet mee doen.

Dennis benadrukt dat hij in sommige tijdritten waarin Dumoulin sneller was te kampen had met pech. Zo had hij aanlopende remmen in de olympische tijdritten in Rio de Janeiro. ,,Normaal ben ik beter dan Dumoulin over de langere afstand”, zegt de BMC-renner overtuigd.

Dumoulin ziet het gevaar van Dennis vooral in de eerste dertig kilometer. ,,De eerste dertig kilometer zijn een vlakke, rechte weg. Dat is niet op mijn lijf geschreven. Dat stuk is ideaal voor Dennis. Mijn taak wordt om tot de klim de schade te beperken. Lukt me dat, dan ga ik meespelen voor de wereldtitel. De klim vind ik schitterend. Vervolgens blijft het parcours zo’n 25 kilometer heuvelachtig. Dat is weer ideaal voor mij.”

Lange tijdritten Tom Dumoulin versus Rohan Dennis

2018 Giro d’Italia 34,2 kilometer Dennis 22 seconden sneller

2017 WK Bergen 31 kilometer Dumoulin 1.37 sneller

2016 WK Qatar 40 kilometer Dennis 34 seconden sneller

2016 Olympische Spelen 54,6 kilometer Dumoulin 23 seconden sneller

2016 Tour de France 37,5 kilometer Dumoulin 1.41 sneller