Robben baalt in Allianz Arena: ’Mijn goal telt niet’

„Mijn goal telt niet. Als je voorstaat, moet dit de beslissende wedstrijd zijn. We hadden geduldiger moeten zijn en meer kansen moeten creëren”, zei de Nederlandse vleugelspeler na afloop van de 1-1 tegen Augsburg.

Bayern leed voor de eerste keer dit seizoen puntenverlies in de Bundesliga. Robben prees de opponent. „Augsburg deed het fantastisch. Ze toonden een hoop lef. De tegentreffer was zeker niet totaal onverdiend. Wij deden het slecht. Het lukte ons niet om oplossingen te vinden, maar we hadden wel genoeg kansen om het eerder te beslissen.”

Robben maakte zijn 98e doelpunt in de Duitse competitie. De Bedumer speelt sinds 2009 voor Bayern München. De Zuid-Duitsers staan ondanks het gelijkspel nog altijd aan kop in Duitsland. De voorsprong is twee punten op Werder Bremen