Serena Williams trekt zich terug

De woensdag 37 jaar oud geworden Amerikaanse laat het prestigieuze toernooi in Peking voor het vierde jaar achtereen schieten. Sinds 2014 werkte Williams geen toernooien meer af na de US Open.

De 23-voudig grandslamwinnares kwam niet meer in actie na haar veelbesproken finale van de US Open. Daarin ging ze onderuit tegen Naomi Osaka en kreeg ze het aan de stok me umpire Carlos Ramos.

Drie waarschuwingen leverden haar puntverlies en vervolgens gameverlies op. Na afloop beschuldigde ze de Spanjaard van sexistisch gedrag. De opmerkingen van Williams spleten de tenniswereld.