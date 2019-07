Baanwielrenner (17) doorboord door stuk hout

Gobbo kwam ten val en werd gespiest door het losgeraakte hout. De enorme splinter van zo’n 40 centimeter ging via zijn zij naar binnen, doorboorde zijn dijbeen en perforeerde ook zijn long.

Tijdens het incident was Gobbo bij bewustzijn, maar werd met grote spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het Italiaanse slachtoffer werd urenlang geopereerd. Zijn toestand is inmiddels stabiel, maar hij ligt nog wel op de intensive care en moet voorlopig ter obversatie in het ziekenhuis verblijven.

Het ongeval zorgde voor de nodige schrik, ook bij Frank Glorieux. „Het is een heel ongelukkige samenloop van omstandigheden”, verklaarde de directeur van Wielerbond Vlaanderen tegenover Het Laatste Nieuws. Hij vermoedt dat op het moment dat de pedaal van Gobbo’s fiets de wielerbaan raakte, vervolgens een grote splinter is losgeschoten.