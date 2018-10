Dumoulin: ’Ik heb een plank voor mijn kop’

De 27-jarige Limburger kwam naar eigen zeggen niet in de buurt van zijn topniveau en moest diep buigen voor Rohan Dennis uit Australië. „Het liep voor geen meter vandaag”, liet Dumoulin aan duidelijk niets te wensen over in gesprek met de NOS.

„Ik word nog steeds tweede, maar ik was ver van mijn topniveau verwijderd. Ik zat mislukt op de fiets. Ik probeerde mijn kracht overal vandaan te halen behalve op de juiste manier. Mijn hele lichaam verkrampte.”

Dumoulin perste er alles uit. „Ik kon niet van mijn fiets afstappen”, vervolgde Dumoulin, die wel een verklaring had dat hij ondanks alles toch tweede werd. „Ik heb een plank voor mijn kop, daarom lukte het nog. Ik wil gewoon heel graag, dan kan ik mezelf tot grote hoge stuwen.”

Rohan Dennis was superieur. „Ik kan alleen van Dennis in topvorm winnen als ik zelf ook in topvorm ben en het parcours mij ligt. Vandaag was de topvorm er niet”, besloot Dumoulin.

Lang seizoen

Het was ook een lang en zwaar seizoen voor Dumoulin, die zowel de Giro als de Tour als tweede afsloot. ,,Misschien is het te veel geweest. Maar als je het niet probeert weet je het ook niet. Je begint het einde van het seizoen te voelen. Misschien dat de ploegentijdrit van zondag ook net een inspanning te veel geweest is.''

De twee andere Nederlandse deelnemers in Innsbruck speelden geen rol van betekenis. Wilco Kelderman was als eerste van start gegaan en wist na het bereiken van de finish niet goed waar hij aan toe was. ,,Voor mijn gevoel ging het redelijk goed. Ik had in het vlakke begin wat moeite om de focus te houden. Het was supersnel, de hele tijd rechtdoor, dan is het alleen maar duwen en in je positie liggen, supersaai.'' Kelderman werd zestiende op meer dan 4 minuten van Dennis.