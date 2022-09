Serena Williams verwelkomt Federer bij ’club van gepensioneerden’

Tennis

Nadal droevig na stoppen Federer: ’Was deze dag maar nooit gekomen’

De allergrootste rivaal in de lange tennisloopbaan van Roger Federer is toch Rafael Nadal. De Spanjaard is dan ook droevig gestemd, na het horen van het nieuws dat de Zwitser gaat stoppen. Wel is ’Rafa’ hem erg dankbaar, zo zegt hij op sociale media.