Video - Dodelijke blik verraadt ruzie tussen Pogba en Mourinho

Het spraakmakende duo kwam elkaar woensdag weer tegen op het trainingsveld, een dag nadat de Portugese trainer de Franse sterspeler had 'afgezet' als tweede aanvoerder van de Engelse ploeg. De begroeting verliep allerminst vriendelijk, zo viel te zien op beelden van Sky Sports. Nadat de onthullende beelden op internet waren gezet, werd het filmpje binnen een uur liefst 2 miljoen keer bekeken.

Pogba was zichtbaar niet blij met Mourinho. De gangmaker van wereldkampioen Frankrijk keek zijn trainer een paar keer boos en vol onbegrip aan. Ook de gebarentaal van Pogba liet weinig aan duidelijkheid te wensen over. Hij had het echt helemaal gehad met Mourinho.

Pogba moest dinsdagavond vanaf de tribune toekijken hoe Manchester United het bekerduel met Derby County op strafschoppen verloor. Volgens Mourinho had de Franse topvoetballer behoefte aan rust. De wedstrijden daarvoor droeg Pogba de aanvoerdersband omdat eerste aanvoerder Antonio Valencia geblesseerd is.

Na afloop van de blamage tegen Derby County maakte Mourinho bekend dat Pogba onder zijn leiding de aanvoerdersband niet meer zal dragen. Hij ontkende toen nog dat dat hij een conflict heeft met de Fransman. ,,De waarheid is dat ik heb besloten dat Paul voortaan niet meer de tweede aanvoerder is. Ik ben de manager en kan dit soort beslissingen nemen. Ik hoef dat verder ook niet uit te leggen, maar er is geen probleem met Pogba'', wilde Mourinho dinsdagavond nog doen geloven. Nog geen dag later bleek op het trainingsveld echter dat beiden wel degelijk een stevige ruzie hebben met elkaar.

De Britse media melden al geruime tijd dat de relatie tussen de trainer en middenvelder behoorlijk is vertroebeld. Pogba uitte afgelopen weekeinde nog kritiek op de defensieve speelwijze van Manchester en dat was niet de eerste keer. Hij zou deze zomer ook hebben aangestuurd op een transfer. Waarschijnlijk vertrekt Pogba in de winterstop alsnog, mogelijk keert hij zelfs terug naar Juventus.